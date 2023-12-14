49 ilde, 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç-39 Operasyonu"nda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

49 ilde, 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, 49 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç-39 Operasyonu"nda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 378 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyona 652 ekip, bin 442 personel 25 narkotik dedektif köpeğinin katıldığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda; 761 kilo 500 gram metamfetamin, 340 bin 200 adet uyuşturucu hap, 45 kilogram skunk ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu 11 zehir taciri yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu 4 zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 900 kilogram esrar, 149 kilogram skunk ele geçirildi. 8 zehir taciri yakalandı. Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube

Müdürlüklerince yapılan operasyonda; 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı. Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda; 16 bin 850 adet uyuşturucu hap, 1 kilogram skunk, muhtelif miktarda esrar ele geçirildi, 5 zehir taciri yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 3 kilo 300 gr skunk ele geçirildi. 27 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 kilogram eroin ele geçirildi. 16 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kilo 500 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 38 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı."

Kaynak: İHA

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