Zam bekleniyor: SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi

'3 BİN TL OLMA İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ'

3 bin TL beklentisi var, yüzde 50 artırıp. 3 bin TL olma ihtimali daha güçlü. Emekliye hiçbir şey vermeyecekseniz bunu 5 bin TL'ye de çıkarabilirsiniz. Bu sefer maliyetler 90 milyar TL civarını buluyor. O da olmaz zorluyor Maliye Bakanlığı'nı kendi içinde.