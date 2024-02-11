Zam bekleniyor: SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi
SGK Uzmanı İsmail Sevinç, zam yapılması beklenen emekli ikramiyeleri için tahminlerini dile getirdi, net rakam verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık’tan’ın emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için çalıştıklarını söylemesi, gözlerin bu gelişmeye çevrilmesine neden oldu.
SGK Uzmanı İsmail Sevinç, SZC TV yayınında rakam vererek tahminlerini dile getirdi: ”Emeklilerle ilgili bu hafta Sayın Bakanın açıklamaları vardı. O açıklamalarda da özellikle ikramiye konusuna girdi.
İkramiye ilgili çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı ile birlikte yapacakları görüşmeyle neticelendirmek istediklerini söyledi.
Tabii aslında emeklilerin diğer beklentilerine çok bir cevap yoktu. Emeklilere 2018 yılında ikramiye çıktı. Dendi ki emeklilere destek olsun 1000 TL ile başladı, 1100 liraya çıktı. 2023'te 2 bin lira oldu.
Emekli ikramiyesi fix bir rakam ondan sonra artırmazsanız kalıyor. Kaldığı zaman da 2-3 yıl kalıyor. Artırılmadığında çok küçük kalıyor sonra da verilmez hale gelebiliyor veya önemsiz bir rakam haline gelebiliyor. Bunu da emekli maaşları gibi TÜFE'ye endekslenebilir mesela, düzenli olarak artar.
'BÜYÜK MALİYETLERE YANAŞILMIYOR'
Emekli ikramiyesine baktığımızda dalgalı bir seyir var. Tabii burada ağırlıklı olarak bunun maliyetine bakıyor Maliye Bakanlığı. Büyük maliyetlere pek yanaşılmak istenmediğini söyleyebilirim.
'3 BİN TL OLMA İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ'
3 bin TL beklentisi var, yüzde 50 artırıp. 3 bin TL olma ihtimali daha güçlü. Emekliye hiçbir şey vermeyecekseniz bunu 5 bin TL'ye de çıkarabilirsiniz. Bu sefer maliyetler 90 milyar TL civarını buluyor. O da olmaz zorluyor Maliye Bakanlığı'nı kendi içinde.
Kamuda böyle düşük ikramiye veriyoruz. Kamu işçisine 4 maaş ikramiye veriliyor, maaşı tutarında. 35 bin lira alıyorsanız 140 bin lira da ikramiye alıyorsunuz, bunu da kamu veriyor. En azından emekli ikramiyesinin bir maaş tutarında olması lazım, 10 bin TL olsun. 20 bin TL az çok bir şey ifade eder.
Bin TL'lik bir artışın aslında emeklilerin talepleriyle çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum. 2018 yılında bin lira ile ortalama İstanbul'da ev kiralayabiliyordunuz, 3 bin lira ile şimdi kiralayabilir misiniz? Benzin 5,5 liraydı, şu an 44 lira. 8 katına çıkmış. Ya bu aslında reel olarak 8-10 katına çıkması lazım."
Kaynak: SZC TV