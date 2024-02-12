İrfan Değirmenci'den İzmir adaylığı açıklaması: Bana uygun görülecek her pozisyona adayım

Ekranların sevilen yüzü, deneyimli gazeteci İrfan Değirmenci, belediye başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’deki görevinden ayrıldığını açıklayan Değirmenci, İzmir'den aday olacağı iddiaları hakkında, “Halkımızın mücadelesini büyüteceğim her yerde bana uygun görülecek her pozisyona adayım” dedi.

gercekizmir.com'a konuşan Değirmenci, adaylığıyla ilgili şunları söyledi:

"Bunun İzmir’de konuşuluyor olması beni çok mutlu ediyor. Başka şehirlerde de konuşuluyor olması mutlu ediyor. Ben halkımızın mücadelesini büyüteceğim her yerde bana uygun görülecek her pozisyona adayım.

‘MÜCADELE DEVAM EDİYOR’

Parti Meclisi’miz var, her partide olduğu gibi. Tartışacağız, konuşacağız. Süreç belli en geç 20 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurula’na (YSK) listeler teslim edilmiş olacak. Genel seçimlerde milletvekili seçildik aslında itirazlarımı kabul etmiş olsalardı elimizde belgeler vardı ama mücadele devam ediyor. Bir kez kaybettiysen bir daha dene ama bir daha yenil ama daha güzel yenil.”

NE OLMUŞTU?

Halk TV'de akşam kuşağı ana haberini sunan Değirmenci, 14 Mayıs'ta TİP'ten milletvekili adayı olmak için görevinden ayrılmış, seçilemeyince bir süre sonra işine geri dönmüştü.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Değirmenci, yine bir veda konuşması yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem