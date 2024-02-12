FOX TV'nin son günü! Adı ve logosu bugün değişiyor

İsim ve logo değişikliğine giden FOX TV'nin, önceden duyurduğu değişim bugün gerçekleşiyor.

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FOX TV'nin son günü! Adı ve logosu bugün değişiyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, geçtiğimiz ay FOX TV'nin logo değişikliğine gittiğini duyurmuştu.

Taşçı, kanalın adının artık Now TV olduğunu ve bu değişikliğin RTÜK tarafından da onaylandığını belirtmişti.

Kanalın isim ve logo değişikliğinin bugün yapılacağı öğrenildi.

DEĞİŞİMİ BÖYLE DUYURMUŞLARDI

Değişiklikle ilgili olarak kanaldan yapılan açıklamada, "'NOW' 12 Şubat’ta yeni ismi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor" denilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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