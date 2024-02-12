Çankaya için ismi MYK’dan geçti: Hüseyin Can Güner kimdir?

CHP MYK, bugünkü toplantısında Ankara'nın Çankaya ilçe belediye başkan adayı olarak Hüseyin Can Güner'i belirledi. CHP'nin Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan Güner, yıllardır Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. "Hüseyin Can Güner kimdir?" sorusunun yanıtı haberimizde.

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Çankaya için ismi MYK’dan geçti: Hüseyin Can Güner kimdir?

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugünkü toplantısında partinin kalesi olarak bilinen Çankaya Belediye Başkan Adayını belirledi. MYK, Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner'in adaylığını kararlaştırdı.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğdu.

Avukat. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu. Güner, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için sınavlara girdi, derece yapmasına rağmen mülakatta elendi. Malatya kökenli olan Güner'in Alevi olduğu için mülakatlarda elendiği Meclis tutanaklarına da geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı.

2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili adayı oldu.

İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.

Çankaya için ismi MYK’dan geçti: Hüseyin Can Güner kimdir? - Resim : 1
Hüseyin Can Güler uzun yıllardır Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile birlikte CHP'de siyaset yapıyor

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hüseyin Can Güner CHP Çankaya 2024 Yerel Seçimleri
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