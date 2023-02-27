Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi parti genel başkanının 2 Mart'ta yapacağı toplantı öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, 2 Mart’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantı öncesi genel başkanları ziyaret etmeye başladı. Karamollaoğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Akşener, Mollaoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi ek binasındaki makamında görüştü.

KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER'DEN ADAYLIK GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün bir araya geldi. Görüşmede masada iki partinin sorunları ve ortak cumhurbaşkanı adayı gündemdeydi.