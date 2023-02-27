'İstediğimiz çalışmayı yapamadık' diyen Erdoğan çark etti: 'Böyle bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke yoktur'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Deprem Bölgesi Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Birkaç saat önce yine Adıyaman'da yaptığı açıklamalarda ilk günlerde gecikme yaşadıklarını belirterek helallik isteyen Erdoğan, sözlerinden çark etti.

Erdoğan "Bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke olmamıştır" diye konuştu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"1 yılda yıkılan şehirleri, köylerimizi yeniden yapacağız. Bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke olmamıştır.

Bingöl'de, Van'da, İzmir'de, Simav'da yaptık mı, yaptık. Hiç birinin altında bu hükümet kalmamıştır.

Bu büyüklükte bir felaketle kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olun devlet ve hükümet olarak bütün gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içerisindeyiz."