'İstediğimiz çalışmayı yapamadık' diyen Erdoğan çark etti: 'Böyle bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke yoktur'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı açıklamalarda; "Bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke olmamıştır" ifadelerini kullandı.

'İstediğimiz çalışmayı yapamadık' diyen Erdoğan çark etti: 'Böyle bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke yoktur'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Deprem Bölgesi Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Birkaç saat önce yine Adıyaman'da yaptığı açıklamalarda ilk günlerde gecikme yaşadıklarını belirterek helallik isteyen Erdoğan, sözlerinden çark etti. 

Erdoğan: Helallik istiyorumErdoğan: Helallik istiyorumGüncel

Erdoğan "Bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke olmamıştır" diye konuştu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"1 yılda yıkılan şehirleri, köylerimizi yeniden yapacağız. Bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalıp bizim kadar hızlı toparlanan bir ülke olmamıştır. 

Bingöl'de, Van'da, İzmir'de, Simav'da yaptık mı, yaptık. Hiç birinin altında bu hükümet kalmamıştır. 

Bu büyüklükte bir felaketle kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olun devlet ve hükümet olarak bütün gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içerisindeyiz."

Etiketler
Deprem Recep Tayyip Erdoğan
İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’yla bir araya geldi İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’yla bir araya geldi
Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı
Erdoğan'ın meclis grup toplantısına ziyaretçi alınmayacak Erdoğan'ın meclis grup toplantısına ziyaretçi alınmayacak
Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor Pilav böyle pişirilirse tutmama ihmali yok. Üstelik tencerede de yapılmıyor
ÇOK OKUNANLAR
İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü
Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi
İlişkileri mahvediyorlar: En öfkeli 5 burç belli oldu En öfkeli 5 burç belli oldu
Kandilli Rasathanesi Müdürü, AFP'ye konuştu: İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı