Erdoğan'ın meclis grup toplantısına ziyaretçi alınmayacak
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan bu haftaki meclis grup toplantısının, ziyaretçiye kapalı gerçekleştirileceği duyuruldu.
1 Mart Çarşamba günü saat 11.45'te düzenlenecek AKP Meclis Grup Toplantısı, ziyaretçilere kapalı yapılacak. AKP TBMM Grup Başkanlığı, milletvekillerine yaptığı duyuruda, toplantının ziyaretçilere kapalı yapılacağını belirtti.
AKP Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine dün gönderilen davette, toplantının ziyarete kapalı yapılacağı vurgulandı.