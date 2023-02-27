Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinden ilk kulis: 'Ortak cumhurbaşkanı adayıyla seçime gidileceği kesinleşti'

Dün deprem ve seçim gündemiyle toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grubu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi hakkında tam yetki verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de grubun cumhurbaşkanlığı adaylığında bir isimde uzlaştığını duyurdu.

Kritik kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK ) toplantısı öncesi görüştü. Görüşmede masada iki partinin sorunlarının ve cumhurbaşkanlığı adaylık konusunun gündemde olması bekleniyordu. 2 Mart'ta da Saadet Partisi ev sahipliğinde Millet İttifakı toplantısı gerçekleştirilecek.

Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programında toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarına görüşmenin 'iyi geçtiğine' dair bilgi verdiğini aktardı.

GAZETECİ YILDIZ YAZICIOĞLU: SEÇİME ORTAK ADAYLA GİDİLECEĞİ KESİNLEŞTİ

Haber Masası'nda konuşan Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayıyla seçime gidileceği kesinleşti" yorumunda bulundu.

Yazıcıoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Kılıçdaroğlu isminin yüzde 99.9 oranında aday olacağının altını çizmekte yarar var. Gazeteci temkinliğimi bir kenara bırakacak olursam HDP'nin de üçüncü ittifak cephesinin hala aday açıklamasında bulunmadığını dikkat edersek Kılıçdaroğlu isminin resmen açıklanması durumunda muhalefet cephesinde üçüncü ittifak cephesinin aday açıklama ihtimali ortadan kalkabilecektir. HDP'nin önderliğindeki ittifaktan da Kılıçdaroğlu ismine açık destek verilmesini bekliyoruz. Mithat Sancar, Pervin Buldan ve çok fazla HDP'li isimlerden, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın da altını çizmek lazım Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakılmıştı."

"İYİ PARTİ'DE İBRELER MANSUR YAVAŞ'A DÖNDÜ""

"Akıllarda hep 'İYİ Parti acaba ayrı aday gösterir mi' sorusu vardı. Ekrem İmamoğlu'nun üzerindeki yargı gölgesi itibarıyla İYİ Parti'de ibrenin Mansur Yavaş'a döndüğü iddiaları gündemdeki yerini korudu. Akşener'e Kılıçdaroğlu isminin üzerinde çok fazla itirazda bulunulduğunu biliyoruz.

Akşener bütün kurmaylarına 'tartışmayla seçimi kaybedebiliriz, bundan sonraki hamle kameralar önünde tartışmalardan kaçınmak, bunun için büyük çaba harcamalıyız' mesajı verdi. Bu mesaja rağmen geçen hafta bir televizyon kanalında bizzat kendisinin yaptığı açıklama başka isimde ısrarcı olduğuna dair açıklamalara neden oldu"