İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü

Son olarak ALF Araştırma'nın 21-25 Şubat tarihleri arasında yaptığı anket sonuçları, iktidar oylarındaki eriyişi gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,1 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 47,6 olarak açıklandı. İşte yurttaşların 'Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar...