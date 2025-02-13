TBMM'deki Araştırma Komisyonlarına 'Devam Kararı'

TBMM'de Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma, Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma ile Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonlarının çalışma sürelerinin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

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TBMM'deki Araştırma Komisyonlarına 'Devam Kararı'

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, 20 Kasım 2024'te çalışmalarına başlayan üç Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışma süreleri, komisyon üyelerinin ortak kararıyla bir ay daha uzatıldı. Kararın gerekçesi olarak; araştırmaların üç ay içinde bitirilememesi gösterildi.

BEBEK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILIYOR

Çalışmalarına 20 Kasım 2024'te başlayan başlayan bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamaların ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu ve yine 20 Kasım 2024 tarihinde çalışmalarına başlayan çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun 12 Şubat’taki toplantısında aldıkları karar gereğince çalışma süreleri 20 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere bir ay uzatıldı.

TBMM'deki Araştırma Komisyonlarına 'Devam Kararı' - Resim : 1

KADINA ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER BELİRLENECEK

Çalışmalarına 20 Kasım 2024'te başlayan kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nun 12 Şubat’taki toplantısında aldığı karar gereğince ise çalışma süresi 21 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere bir ay uzatıldı.

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Kaynak: ANKA

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