'SaBıKa Holding' Broşürüne Siyasi Yasak İstemi

Ankara'da CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘SaBıKa Holding’ broşürünü dağıttıkları gerekçesiyle 2021 yılında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 5 kişinin yargılanmasına bugün başlandı. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında aralarında CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Burak Kaan Kavşut ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Can Deniz Çıtak’ın da bulunduğu sanıklar hazır bulundu.

Davanın iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Bakan Egemen Bağış, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, dönemin Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, dönemin Yargıtay üyesi Tekmen Savaş Nemli, dönemin İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz mağdur sıfatıyla yer aldı.

Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmekle yargılanan 5 kişi hakkında siyasi yasak da dahil olmak üzere yasanın 299’uncu ve 125'inci maddelerince cezalandırılması istendi.

MUHARREM ERKEK VE SELİN SAYEK BÖKE DETAYI

İddianamede Muharrem Erkek ve Selin Sayek Böke’nin dönemin milletvekilleri olması nedeniyle dosyalarının parlamenter suçlar kapsamında ayrılması gerektiği belirtildi. Suçlamalara gerekçe olarak ise SaBıKa Holding broşüründe yer alan ifadeler gösterildi.

Duruşmada savunma yapan Davanın avukatlarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, broşürün henüz dağıtıma dahi geçilemeden gençlerin gözaltına alındığını belirtti. Söz konusu broşür içerisinde hakaret unsuru olmadığını da vurgulayan Atalar şu savunmayı yaptı:

“Broşür dağıtılmadığı için bir suç unsuru teşkil etmemektedir. Broşürün içeriğini de kendileri hazırlamamıştır. Broşür hakkında da yasak kararı yoktur ancak Emniyet görevlileri ‘yasaklı broşür’ demiştir. Böyle bir durum söz konusu değildir.”

'HAKARET DEĞİL SERT ELEŞTİRİ'

CHP’nin ve siyasi partilerin siyasi faaliyetleri arasında broşür hazırlamak olduğunu ve bunun suç teşkil etmediğini belirten Atalar “Ayrıca broşürde yer alan ve suç olarak isnat edilen ‘tek adam rejimi’ ifadesi ile kastedilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem de siyasi parti başkanı olmasıdır. Bu ağır eleştiridir, hakaret değildir. Tüm sanıkların beraatini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

'YOLDAN GEÇENİ GÖZALTINA ALDILAR'

Atalar, duruşmanın ardından Gerçek Gündem’e de açıklamalarda bulundu. Haklarında dava açılan isimlerin arasında CHP’li olmayan bir gencin de bulunduğunu aktaran Atalar “Arkadaşlarımız Genel Merkezimizin hazırladığı broşürü dağıttıkları gerekçesiyle yargılanıyor. Ancak gözaltına alındıklarında henüz stant dahi açamamışlardı, broşürün içeriğini de bilmiyorlar. Bu sırada oradan geçmekte olan bir mülkiye öğrencisini dahi gözaltına aldılar” dedi.

Davaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Atalar “Daha önce bu dosyadan yargılanan parti üyelerimiz ve arkadaşlarımız oldu. Onların beraat kararları da var, onları da dosyaya kazandıracağız. Ama ben CHP’nin hem yerel iktidarda olması, birinci parti olması hem de ana muhalefet partisi olmasından kaynaklı olarak üzerine gelen bu son zamanlardaki yargı baskısını, yargının araçsallaştırılmasını kabul etmediğimizi açıklamak istiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi