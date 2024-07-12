Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu Polemiğine Noktayı Koydu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemik nedeniyle gündem oldu. CHP’den de tepki alan Özcan yeni bir paylaşım yaparak susma kararı aldığını duyurdu.

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Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu Polemiğine Noktayı Koydu

Bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemiğin ardından son olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamada bulunmuş ve Özcan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ifade etmişti.

Özcan, polemiğe son noktayı koydu. Özcan, "Dünkü tweetlerimin Türkiye’deki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını gördüm. Değer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda, baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar görmemesi için susma kararı aldım" dedi.

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