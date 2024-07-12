Ömer Çelik'ten Yeniden Refah Partili Aydal'a 'Erdoğan' Tepkisi

AKP Sözücü Ömer Çelik, YRP'li Aydal'ın "Erdoğan başka ülkeye gider" sözlerine tepki göstererek yalanladı. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır" dedi.

Ömer Çelik'ten Yeniden Refah Partili Aydal'a 'Erdoğan' Tepkisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözlerine AKP cephesinden yanıt geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda "Aydal'ın sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

'AÇIKÇA HADDİ AŞMAKTIR'

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ’yle mücadeleye, 7 Şubat’tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır.

Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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