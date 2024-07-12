AKP'li Başkanın Kuzenine Kıyak! Belediyeden Villa Arazisi

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde turistik tesis alanı ilan edilen ve Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait olan arsa, AKP'li Fatsa Belediyesi tarafından imar değişikliğiyle 6 Mayıs 2024’te mesken statüsüne dönüştürüldü.

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Fatsa Belediyesi, kararın onaylanması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na resmi yazı gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 14 Haziran 2024’te gerçekleştirilen meclis gündeminde karara bağlanması planlanan imar değişikliğini ileriki tarihe erteledi.

İTİRAZLARA RAĞMEN KABUL EDİLDİ

10 Haziran 2024’te ise Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı. Toplantıda Fatsa’da bulunan 10 dönümün üzerindeki turistlik alanın meskene dönüştürülmesine yönelik gündemde AKP’li üyeler ‘kamu yararı söz konusu’ diyerek imar değişikliğinin yapılması için ‘evet’ oyu kullandı. CHP’nin ‘kişiye özel menfaat sağlanıyor’ itirazına rağmen söz konusu imar değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

CHP’nin alınan imar planı değişikliğine karşı bir aylık askı süresi içerisinde itirazda bulunacağı öğrenildi.

VİLLA PROJESİ YAPILACAK

Yaklaşık 20 yıl önce kamu yararı gözetilerek turistik tesis alan ilan edilen bu arsaya Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzeninin bir villa projesi yapacağı öğrenildi.

Söz konusu imar değişikliğinde AKP’li Fatsa Belediye başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş arasındaki yakın ilişkinin etkili olduğu öne sürüldü.

Ordu İl Başkanı Selman’ın 31 Mart seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde Etem Kibar’ın aday gösterilme sürecinde Kibar’a destek verdiği iddia edildi.