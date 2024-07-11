Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a Zehir Zemberek Sözler: 'Cenazeme Katılmanı İstemiyorum'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yanıt verdi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Özcan, “Hatırlatmak için söylüyorum.. Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?” sözlerini sarf etti.

Paylaşımın ardından Kılıçdaroğlu'ndan Özcan’a tepki geldi. "Cenazeme katılmanı istemiyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

"EDEPSİZE HAD BİLDİRMEK, KIRK YETİM GİYDİRMEK GİBİYMİŞ"

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

"YAZIK SANA, SANA VERDİĞİM EMEKLERE"

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"