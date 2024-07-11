DEM Parti'den 'Kobay Hasta' İddialarına Suç Duyurusu

Diyarbakır’da pandemi döneminde uygulanan Türk Işın Tedavi Yöntemi’nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak, DEM Parti'nin suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

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DEM Parti'den 'Kobay Hasta' İddialarına Suç Duyurusu

DEM Parti, Diyarbakır’da pandemi döneminde uygulanan Türk Işın Tedavi Yöntemi’nde hastaların kobay olarak kullanıldığı iddialarıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, 2020’de koronavirüs sürecinde Diyarbakır’da uygulanan ‘Türk Işın Tedavi Yöntemi’nde hastaların kobay olarak kullanıldığını ve bu nedenle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etmişti. DEM parti, Ekinci’nin gündeme getirdiği iddialarda adı geçen Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, Mehmet Soylu ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, Diyarbakır'da Haziran 2020’de bir tıbbi cihaz üreticisi firmanın Covid-19 hastaları üzerinde izinsiz ve etik dışı olarak "Türk ışını” adlı cihazı denediğine dair iddialara ilişkin Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, Mehmet Soylu ve tespit edilecek diğer tüm şüpheliler hakkında ‘insan üzerinde deney’, ‘nefret ve ayrımcılık suçu’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ gerekçeleriyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu” denildi.

Kaynak: ANKA

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DEM Parti Diyarbakır
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