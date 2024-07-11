Erdoğan-Meloni Görüşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği ABD’de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmenin videosu sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor. NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü. Görüşmenin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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Kaynak: AA

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