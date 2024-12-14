Serbest Bırakıldığı İddia Edilen Eski AKP'li Başkan Hakkında Savcılıktan Açıklama

Gaziantep'te İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezası alan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Serbest Bırakıldığı İddia Edilen Eski AKP'li Başkan Hakkında Savcılıktan Açıklama

Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı öne sürüldü.

Serbest Bırakıldığı İddia Edilen Eski AKP'li Başkan Hakkında Savcılıktan Açıklama - Resim : 1

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 2 binanın yapım sorumlusu olan Ökkeş Kavak'ın asli kusurlu olduğu ve 25 Şubat 2023'te 2 dosyadan ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi.

Serbest Bırakıldığı İddia Edilen Eski AKP'li Başkan Hakkında Savcılıktan Açıklama - Resim : 2

Açıklamanın devamında, "Ökkeş Kavak'ın serbest bırakıldığına dair bilgiler doğru değildir" denildi. Açıklamada, Kavak'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Ökkeş Kavak hem 36 kişinin öldüğü Emek Apartmanı davasının hem de 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı davası sanıkları arasında yer aldı.

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Kaynak: DHA

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