Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Sonra Açıldı
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra tekrar açıldı. Maslahatgüzar Burhan Köroğlu görevine başladı.
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yılın ardından yeniden faaliyetlerine başladı. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu, bugün görevine başladı. Böylece Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
Şam'daki Türk Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de kapatılmıştı.
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