Aksaray'da İş Cinayeti, Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Aksaray’da iş cinayeti yaşandı. Prefabrik fabrikasında, işçi Hüseyin Akbulut, üzerine beton blok düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Aksaray'da İş Cinayeti, Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Olay, saat 14.30 sıralarında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir prefabrik fabrikasında yaşandı.

Üretilen beton blok, vinçle taşındığı sırada, kancanın yerinden çıkması sonucu Hüseyin Akbulut’un üzerine devrildi.

Aksaray'da İş Cinayeti, Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Feci Şekilde Can Verdi - Resim : 1

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olayı fark eden mesai arkadaşları, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ağlık görevlileri Akbulut’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aksaray'da İş Cinayeti, Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Feci Şekilde Can Verdi - Resim : 2

Üzerindeki beton blok vinçle kaldırılan Akbulut, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'de İş Cinayeti: Elektrik Akımı Yine Can AldıBalıkesir'de İş Cinayeti: Elektrik Akımı Yine Can AldıGüncel
Antalya'da İş Cinayeti, İki İşçi Feci Şekilde Can VerdiAntalya'da İş Cinayeti, İki İşçi Feci Şekilde Can VerdiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İş cinayeti
Son Güncelleme:
Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış Somer Şef Turşuya Lezzet Katan Tüyoyu Açıkladı! Böyle Hazırlanmalıymış
Cumartesi Anneleri İbrahim Demir ve Agit Akipa İçin Bir Arada Cumartesi Anneleri İbrahim Demir ve Agit Akipa İçin Bir Arada
Kastamonu'da Kıyıya İnek Cesedi Vurdu Kastamonu'da Kıyıya İnek Cesedi Vurdu
Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor