Aksaray'da İş Cinayeti, Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Olay, saat 14.30 sıralarında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir prefabrik fabrikasında yaşandı.

Üretilen beton blok, vinçle taşındığı sırada, kancanın yerinden çıkması sonucu Hüseyin Akbulut’un üzerine devrildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olayı fark eden mesai arkadaşları, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ağlık görevlileri Akbulut’un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Üzerindeki beton blok vinçle kaldırılan Akbulut, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA