Şam ve Halep Havalimanlarına Özel İzin Ayarı

Suriye’de iktidarın el değiştirmesinin ardından uçuşlara kapatılan Şam ve Halep havalimanları için yeni bir gelişme yaşandı. Bu iki havalimanı ‘özel izin verilen uçaklar’ için yeniden uçuşlara açıldı.

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Şam ve Halep Havalimanlarına Özel İzin Ayarı

Suriye'nin Şam ve Halep şehirlerindeki 8 Aralık'tan bu yana kapalı olan havalimanları, ''özel izin verilen uçaklar'' için uçuşlara yeniden açıldı.

Şam ve Halep Havalimanlarına Özel İzin Ayarı - Resim : 1

YALNIZCA ÖZEL İZİNLİ UÇUŞLAR AÇIK

Suriye’deki uçuş görevlileri tarafından dağıtılan NOTAM mesajlarına göre, Suriye'nin Şam ve Halep şehirlerindeki 8 Aralık'tan beri kapalı olan havalimanlarında, uçuşlar belirli kısıtlamalarla yeniden başlatıldı. NOTAM'da yalnızca "özel izin verilen uçuşların'' bundan faydalanabileceği bildirildi.

Şam ve Halep Havalimanlarına Özel İzin Ayarı - Resim : 2

18 ARALIK TARİHİNE KADAR KAPALILAR

Mesajda, "Sivil havacılık otoritesinin özel izinleri kapsamındaki uçuşlar hariç, havalimanına gidiş-dönüş tüm uçuşlar durduruldu" denildi. Kısıtlama süresi, 12 Aralık'ta 20.00'den 18 Aralık'ta 15.00'e (GMT ile) olarak belirlendi.

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Kaynak: ANKA

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