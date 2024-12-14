Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü: Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Bakan Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile Görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, 14 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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