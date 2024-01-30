Nurdağı eski belediye başkanı Ökkeş Kavak, yeniden tutuklandı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan Nurdağı eski belediye başkanı Ökkeş Kavak, savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

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Nurdağı eski belediye başkanı Ökkeş Kavak, yeniden tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak'ta görülen 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etti.

Üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Kavak, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Kaynak: AA

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