Saldırıda kullanılan otomobil bir yıl önce Polonya'dan getirilmiş

Türkiye, pazar sabahından beri İstanbul Büyükdere’deki küçük cemaatli Katolik kilisesi Santa Maria’ya yapılan IŞİD saldırısını konuşuyor, bu arada saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktıkça ihmal iddiaları da gündeme geldi. İstanbul’da Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ndeki pazar ayinine kar maskeli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda merakından son dönemde kilise ayinlerine giden Alevi bir yurttaş olan Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Kiliseye saldıranlar, olaydan sonra kısa süre içinde yakalandı, beraberinde 30 ayrı yere baskın düzenlendi ve toplamda 47 kişi gözaltına alındı.

Kilise saldırısında hayatını kaybeden Murat Tuncer Cihan’ın cenazesi dün toprağa verildi. Cenazeye katılan ailesi ve saldırının görgü şahitleri olayı ve öncesini 10Haber’den Ersin Eroğlu’na anlattı. Nitekim ortaya çıkan bazı güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların kilisenin iç kapısına kadar geldikleri, burada kapı önünde silahlarını hazırlamaya başladıkları, tam o sırada olayda öldürülen Murat Tuncer Cihan’ın da kiliseye geldiği, saldırganların geçmesi için Cihan’a kapıyı tuttukları, hemen onun ardından da içeriye dalıp ateş açtıkları görülüyor.

Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kilisenin bulunduğu Büyükdere’nin bağlı bulunduğu Sarıyer’in kaymakamını arayıp bilgi almıştı. Erdoğan bu telefonu ettiği sırada Polonya’nın İstanbul Başkonsolusu Witold Lesniak da kaymakamın yanındaydı ve Erdoğan onunla da konuşup geçmiş olsun demişti. Başkonsolosun neden kaymakamın odasında olduğu ancak dün anlaşılabildi, meğer saldırı sırasında başkonsolos Lesniak da eşi ve iki çocuğuyla birlikte kilisedeki ayindeymiş.

İstanbul’da Katolik cemaati çok az olduğu için faal çalışan Katolik kilisesi de az. Santa Maria bütün boğaz hattındaki yegane Katolik kilisesi ve küçük bir kilise. Geçmişte Büyükdere ve Tarabya, İstanbul’daki dini azınlıkların sayfiye yerlerinden biriydi, bu kilise de 19. yüzyılın ikinci yarısında açılmıştı.

ARABA POLONYA’DAN BİR YIL ÖNCE GELMİŞ

Biri Tacikistan diğeri Rusya uyruklu iki saldırganın Büyükdere’ye saldırıya giderken ve sonra da kaçarken kullandıkları otomobil en ilginç ayrıntılardan biri.

Araç Polonya plakalı ve Türkiye’ye bundan bir yıl kadar önce giriş yapmış. Normalde yabancı plakalı araçlar, eğer yurt dışında işçi olarak çalışmış ve sonra da emekli olmuş bir Türk vatandaşına ait değilse ülke içinde bir yıl boyunca kalamıyorlar.

Ancak polis bu aracın bir yıl önce gelmiş olmasına rağmen trafiğe pek çıkmadığını, o yüzden de rutin kontrollarda yakalanmadığını, bu sayede saldırıda kullanılabildiğini düşünüyor.

KİLİSEDE KEŞİF NE ZAMAN YAPILDI?

Büyükdere’deki bu küçük kilise, çok az kişi tarafından varlığı bilinen bir yer. Zaten örneğin İstanbul’un en büyük katolik kilisesi olan İstiklal Caddesindeki Sen Antuan gibi göz önünde de değil.

Saldırı için bu küçük kilisenin seçilmesi, bu kilisenin düşük güvenlikli olmasıyla da ilgili. 10Haber’in konuştuğu cemaatten kişiler zaman zaman iki polis memurunun kilisenin önünde nöbet tuttuğunu ama olay günü polis bulunmadığını söyledi.

Saldırgan teröristlerin Tacikistan ve Rusya uyruklu olduğu, saldırıdan kısa süre önce Türkiye’ye geldikleri dikkate alındığında, hedef olarak bu kiliseyi seçen ve sonra da kilise önünde keşif yapıp güvenlik durumunu IŞİD’e bildiren başkalarının da olması gerekiyor. Bu çeşit detaylar, polisin gözaltına aldığı 47 kişinin sorgusunun ardından biraz daha netleşecek. Ancak şu ana kadar görülen, IŞİD’in hem uluslararası ilişki ağının hem de İstanbul’daki uyuyan hücrelerinin çok ciddi bir terör tehdidi yarattığı.

POLİS ELİYLE KOYMUŞ GİBİ Mİ BULDU?

Pazar sabahı yaşanan saldırının üzerinden 12 saat bile geçmeden polis hem iki tetikçiyi hem de onlara yardım ve yataklık ettikleri düşünülen 47 kişiyi gözaltına aldı. Polis tam 30 ayrı yere baskın düzenledi bu kısa süre içinde.

Bu bir yandan polisin büyük başarısı. Polisin soruşturma gücü ve İstanbul’daki polis kamera ağı bu çeşit saldırganlara göz açtırmıyor. Hatırlayın, daha önce de İstiklal Caddesinde patlayan bombadan çok kısan bir süre sonra bombacı ve ona yardımcı olan pek çok kişi yakalanmış, olayda kritik rol alan kişilerden ikisi yurt dışına kaçabilmişti.

Ancak polisin soruşturma başarısının yanında bir de gözden kaçırdıkları veya üzerine yeterince eğilmedikleri de olabilir. Henüz bütün ayrıntılar netleşmedi ama İstanbul’da polis istihbaratın 30 adres ve buralarda 47 şüpheli yakalaması, IŞİD’in bu gizli hücrelerinden polis istihbaratın en azından bir süreden beri şüphelendiği izlenimi veriyor.

‘PLANLI BİR SALDIRI’

Saldırıyı 10Haber’e değerlendiren eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş arabanın bir yıl önce getirilmesinin bunun planlı bir saldırı olduğunun göstergesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kiliseye silahlı saldırının Türkiye’de bölgesel meseleler çerçevesinde ve seçimlere hazırlık sürecinde yapılması ciddi bir olaydır. Üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Arabanın bir yıl önce getirilmesi ve bu saldırıda kullanılması bunun planlı bir saldırı olduğunu gösterir. Türkiye’nin içindeki durumu düşünürsek sığınmacılar meselesinin yarattığı ciddi tehdidi düşündüğümüzde her şey güvenlik bakımından risk yaratır. İstihbarat teşkilatları da istediği çalışmayı yapamaz. Böyle bir ortamda güvenlik zafiyeti doğması çok normal.”