Kilise saldırısı zanlıları sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar giden ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

SERBEST BIRAKILAN 23 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi gözaltına aldı.

51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler akşam saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.

SİLAH BULUNAMADI

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi.

Öte yandan, gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T'nin IŞİD'le bağlantılarının araştırıldığı açıklandı.