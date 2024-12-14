Edremit'in Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski belediye başkanlarından Av. Tuncay Kılıç, 66 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kılıç, Edremit'te MHP'nin adayı olarak girdiği seçimleri kazanmış ve iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı.

Edremit'in Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç Hayatını Kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkanlığı yapan Av. Tuncay Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı. Kılıç'ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, ilçe halkını da derinden üzdü. Kılıç'ın cenazesinin Pazar günü öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Edremit'in Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş sosyal medya hesabı üzerinden "Önceki yıllarda Edremit Belediye Başkanlığı yapmış olan saygıdeğer büyüğüm Av. Tuncay Kılıç’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" diyerek başsağlığı dileklerini iletti.

Edremit'in Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kaynak: İHA

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