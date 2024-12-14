MHP Lideri Bahçeli'nin Tarihi Çağrısının Ardından... 39 Aydından 'Barış ve Demokrasi Hepimiz İçin' Bildirisi

Aralarında siyasetçilerin, yazarların ve sanatçıların da olduğu aydınlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan yeni siyasi sürece ilişkin ‘Barış ve Demokrasi Hepimiz İçin’ başlıklı bildiri hazırladı. 39 aydının imzaladığı bildiride sürecin tüm toplumu kapsaması gerektiği belirtildi.

Taksim’de yapılan basın açıklamasını Eski CHP Milletvekili, Eski AİHM Yargıcı ve Eski Büyükelçi Rıza Türmen okudu. Türmen yaptığı konuşmada “Türkiye güç bir dönemden geçmektedir. Bir yanda artan yoksulluk ve hukuksuzlukla birlikte halktan gördüğü destek zayıfladıkça sorunlarını şiddete başvurarak çözmeye çalışan bir iktidar var. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine devlet memurlarını kayyım atamak, her türlü barışçı gösteriye polis şiddetiyle karşılık vermek, en ufak bir eleştiride bulunanları cezaevine göndermek, Kürt sorununu şiddet yoluyla çözmeye çalışmak şiddet siyasetinin değişik yönleri. Öbür yanda Türkiye bir savaş çemberiyle sarılmış durumda. Bunun en büyük acısını sivil halk, kadınlar ve çocuklar çekiyor” dedi.

‘BARIŞ SADECE ÇATIŞMANIN BİTMESİ DEĞİLDİR’

Türkiye’yi bu şiddet ortamından çıkaracak bir barış hareketine her zamandan fazla ihtiyaç olduğunu belirten Türmen “Barış sadece silahlı çatışmaların sona erdirilmesi değil, aynı zamanda savaşa yol açan uyuşmazlıklara çözüm bularak çatışma nedeninin ortadan kaldırılması demektir. Kürt sorununun barışçı yollardan çözümü toplumsal ve siyasal bir barışın vazgeçilmez bir öğesidir. Barışın silahla sağlanamayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KÜRT SORUNU SADECE TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEĞİL’

Suriye’de yaşanan gelişmelere de değinilen açıklamada “Kürt sorununu sadece Türkiye’nin sınırları içindeki bir sorun olarak görmek yanıltıcı olur. Suriye’de yeniden başlatılan savaş ve çatışma ortamı ile Kürt sorunu konusunda Türkiye bölgedeki bütün halkların yararına olacak barışçı bir siyaset izlemediği sürece Türkiye’de Kürt sorunuyla ilgili gerçek bir barışın sağlanması da güçtür” değerlendirilmesinde bulunuldu” dendi.

'İKTİDARIN ÇÖZÜM ARADIĞINA DAİR BELİRTİ YOK'

Sorunun çözümünün demokrasi ve insan hakları çerçevesinde mümkün olduğunun altını çizen Türmen “Ekim başından itibaren ortaya çıkan gelişmeler barış beklentisi yaratmakla birlikte iktidarın Kürt sorununda barışçı ve demokratik bir çözüm arayışı olduğuna dair belirti yoktur. Yaşadığımız deneyimlerden biliyoruz ki, Kürt sorunu ancak demokrasi çerçevesinde ve insan hakları temelinde çözümlenebilir. Kürtlerin hakları ancak Türkiye’de yaşayan her bireyin temel hak ve özgürlüklerinin hukuk devletiyle güvence altına alınmasıyla korunabilir. Katılımcı bir demokrasi ancak yerel yönetimleri boğan katı merkeziyetçiliğin gevşetilmesiyle sağlanabilir. Eşit yurttaşlık ancak bütün kimliklere saygı gösteren çoğulcu bir demokrasiyle gerçekleşebilir” şeklinde konuştu.

'YOKSULLUĞUN OLMADIĞI ÜLKE İNŞA ETMELİYİZ'

Türmen’in okuduğu açıklamada çözümün toplum nezdinde olabilmesi için yoksulluğun da bitirilmesi gerektiği aktarıldı. Açıklamada son olarak “Kalıcı bir barışın toplum nezdinde inşa edilebilmesi için özgür, eşitlikçi ve demokratik bir toplumsal yaşantının da sağlanması gerekir. Bunun için de ekonomide bölüşümün yoksullar ve çalışanlar lehine yeniden düzenlenmesine, açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, kadın katliamlarının, iş cinayetlerinin, bebek istismarlarının, eğitim, sağlık ve barınma sorununun yaşanmadığı bir ülkenin inşa edilmesine gereksinimimiz var” ifadelerine yer verildi.

BİLDİRİYE İMZA ATAN İSİMLER

Bildiride imzası bulunan isimler şu şekilde:

Ahmet Telli, Ali Bayramoğlu, Ali Haydar Konca, Ahmet Faruk Ünsal, Akın Birdal, Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Berrin Sönmez, Binnaz Toprak, Cengiz Arın, Cihangir İslam, Coşkun Üsterci, Eşber Yağmurdereli, Esra Mungan, Erdoğan Aydın, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Gök, Filiz Kerestecioğlu, Fikret Başkaya, Gençay Gürsoy, Hacer Ansal, Levent Köker, Mehmet Bekaroğlu, Melek Taylan Ulagay, Murathan Mungan, Necmiye Alpay, Nurten Ertuğrul, Orhan Alkaya, Orhan Gazi Ertekin, Orhan Silier, Oya Baydar, Pakrat Estukyan, Rıza Türmen, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Oğuz, Tunç Soyer, Ümit Biçer, Ziya Halis

Kaynak: Haber Merkezi