Babasının Kaza Yaptığını Duydu, Kendisi de Kazaya Karıştı

Adana'nın Seyhan ilçesinde babasının kaza yaptığını öğrenen oğlu, panikleyerek direksiyon başındaki kontrolünü kaybedip yayaya çarptı. Yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Babasının Kaza Yaptığını Duydu, Kendisi de Kazaya Karıştı

Kaza, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki, henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 EB 791 plakalı tır ile Süleyman Ergül idaresindeki 32 AR 050 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. O sırada arkadan gelen ve babasının kaza yaptığını öğrenen Mustafa Ergül idaresindeki 32 ADZ 710 plakalı Fiat Egea otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babasının Kaza Yaptığını Duydu, Kendisi de Kazaya Karıştı - Resim : 1

Kaza anında 32 AR 050 plakalı Fiat Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Gülser Ergül, gazetecilere kaza anını anlattı. Ergül, “Biz arabayla gelirken tır bizi görmemiş. Kocaman tır bizi görmemiş. Bizi sürükledi. O sırada diğer arabada oğlum vardı. Bize telefon etti. Biz de kaza yaptık dedik. Oğlum bizim kaza yaptığımızı görünce o panikle adamı görmemiş çarpmış” dedi.

İsmini vermek istemeyen görgü tanığı, önce tırın otomobile çarptığını belirterek, "Daha sonra otomobilin yakınları başka bir araba ile geldi. O araba yayaya çarptı" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Alanya'da Zincirleme Kazada 5 Kişi Yaralandı Alanya'da Zincirleme Kazada 5 Kişi Yaralandı
Narin Cinayetinde Yeni Ayrıntı: Arif Güran Jandarma İfadesinde İsim İsim Saymış Arif Güran Jandarma İfadesinde İsim İsim Saymış
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
İsrail'in İnsanlık Dışı Saldırıları Sürüyor İsrail'in İnsanlık Dışı Saldırıları Sürüyor
Kalp Krizi Geçirdi, Kullandığı Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti Kalp Krizi Geçirdi, Kullandığı Traktörün Altında Kaldı
Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş, Pekmezin İçine Sadece Birkaç Damla Ekleyin Vücudunuz Kendini Yenileyecek Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş, Pekmezin İçine Sadece Birkaç Damla Ekleyin