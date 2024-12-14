Kalp Krizi Geçirdi, Kullandığı Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kullandığı traktörle boş bir kanala düşerek hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçirdi, Kullandığı Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, 11 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Süleyman Şimşir, kullandığı traktörle kontrolden çıkarak boş kanala düştü. Bu sırada savrulan Şimşir'i traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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