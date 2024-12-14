Narin Cinayetinde Yeni Ayrıntı: Arif Güran Jandarma İfadesinde İsim İsim Saymış

Diyarbakır’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın davası 29 Aralık’a ertelenmişti. Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında iddianame hazırladı.

Munzur Press’ten Ferit Demir’in haberine göre, Narin babası Arif Güran’ın 21 Ağustos’ta jandarmaya verdiği ifadenin tutanağı ortaya çıktı. Arif Güran burada verdiği ifadede üvey annesi Süheyla Özkan ve çocukları olan Ömer ve İbrahim Güran’dan şüphelendiğini anlattı. BU şahısların tavırlarını beğenmediğini söyleyen Arif Güran, Barış Güran isimli şahsın yanında çalışan Ömer isimli kişinin ortadan kaybolduğunu anlattı.

ŞÜPHELENDİKLERİNİ TEK TEK SIRALAMIŞ

Arif Güran, konuya ilişkin, “Ömer diye söylenen şahsın da olaydan sonra köyden ve ortadan kayboldu. Düğün davetiyesinin dağıtılması hususunda kardeşim Barış Güran’ın Derik tarafına davetiye dağıtmaya gittiğini, oğlu olan Hüseyin Güran 21 Ağustos’ta yani Narin’in kaybolduğu gün nasıl ve kimle gittiğini bilmiyorum ama Mardin/Derik ilçesine gittiğini, kendisinin neden babası ile gitmediğini, dönüşte de Hüseyin Güran’ın babasını arayarak beni de Derik’ten alın ve Diyarbakır’a götürün dediğini öğrendim” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Güran isimli kişiden şüphelendiğini belirten Arif Güran, Uğur Güran isimlikişinin de ifadesine başvurulması gerektiğini belirtti. Maşallah Güran’ın kızı Birsen Güran’ın Narini 17.00’de gördüğünü söylediğini ancak kamera saatinde bu ifadenin tutmadığını aktaran Arif Güran, Bu hususla ilgili de eşimin ifadesinin alınmasını istiyorum, tahmince bizi ve jandarmayı şaşırtıyorlar ben onun iddiasına inanmıyorum. Bizim kızımız okulun orda o saatte zaten gözükecektir. Üvey annem Süheyla Özkan, ‘Saat 17.00 ve 18.00’e kadar saman dolduruyorum. Kimse buradan geçmedi’ diyor” dedi.

Arif Güran jandarma ifadesinde ‘huylandığı’ herkesi söyleyeceğini belirtiyor.

Kaynak: Munzur Press