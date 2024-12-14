İsrail'in İnsanlık Dışı Saldırıları Sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli öldü.

Refah'taki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail'in kentin kuzey doğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yönelik hava saldırısı sonrasında iki kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının Han Yunus kentindeki Abasan el-Cedide beldesinin doğusuna düzenlediği saldırıda Dağma ailesinden iki kardeşin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Kaynak: AA