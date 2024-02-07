Serbest bırakılanlar eylemlere başladı: Kilise saldırısında IŞİD’ten serbest kalan bir kişi daha tutuklandı

IŞİD, uzun süredir Türkiye'de eylem yapmıyordu. Bu 'suskunluk' 28 Ocak'taki Santa Maria Kilisesi saldırısında bozuldu. IŞİD davasından daha önce serbest bırakılan bir kişinin daha Santa Maria Kilisesi saldırısından tutuklandığı ortaya çıktı.

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Serbest bırakılanlar eylemlere başladı: Kilise saldırısında IŞİD’ten serbest kalan bir kişi daha tutuklandı

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı düzenlenmişti. IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti.

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10 Haber’den Masum Gök’ün haberine göre; Santa Maria Kilisesi saldırısında tutuklananlar arasında saldırıdan 47 gün önce başka bir IŞİD davasından serbest bırakılan bir kişi daha olduğu çıktı.

Daha önce de Santa Maira Kilisesi saldırısından tutuklanan Mirzoev’in bir başka IŞİD davasından serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Mirzoev’le aynı davada yargılanıp serbest bırakılan Muhammed Dakiev’in de Santa Maria Kilisesi saldırısından sonra tutuklandığı öğrenildi.

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MİRZOEV’İ TANIDIĞINI SÖYLEDİ: “ABD’YE GİDEBİLMEK AMACIYLA MEKSİKA’YA BİLET SORMUŞTU”

1998 Çeçenistan doğumlu olan Dakiev 10 Ağustos’ta Mirzoev ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 12 Aralık’ta davanın ilk duruşmasında Dakiev de diğer sanıklarla beraber beraat etti. Oturma izni de olmayan Dakiev, Çeçenistan’dan Rusya’da askerlik yapmak istemediği için geldiğini söyledi. IŞİD davasından gözaltına alındığında ise savcılık ifadesinde Mirzoev’i tanıdığını belirterek şöyle konuşmuştu:

“Sadece ifademe eklemek istediğim bir husus vardır. O da Mirzoev isimli şahsı fotoğrafı gösterildiğinde tanımadığımı belirtmiştim. Ancak ifadeden sonra hatırladım. ABD’ye gidebilmek amacıyla Meksika ülkesine uçak bileti olup olmadığını bu şahıs bana sormuştu. Bunun haricinde şahısla herhangi bir bağlantım olmadı. İfademde sorulan pasaport görselleri, uçak biletleriyle ilgili tüm bildiklerimi anlattım.”

DOSYA İSTİNAFTA

12 Aralık’ta görülen IŞİD davasında savcının terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını istemesine rağmen mahkeme bütün sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar vermişti. Savcı karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Şu an istinafın vereceği karar bekleniyor.

Serbest bırakılanlar eylemlere başladı: Kilise saldırısında IŞİD’ten serbest kalan bir kişi daha tutuklandı - Resim : 3
Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı sonrası Türk bayrağı asıldı
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