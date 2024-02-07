İmamoğlu'ndan, kendi projelerini kopyalayıp vaatte bulunan Kurum'a yanıt: Her projemizi kendi projeniz gibi anlatabilirsiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Ekrem İmamoğlu, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vaatlerinin ve sloganlarını kendisine benzeten, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı rakibi Murat Kurum'u eleştiren İmamoğlu, "Her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz, kendi projeniz gibi anlatabilirsiniz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugünden başlayarak 10 ayrı temada İstanbul'u geleceğe taşıyacak projelerimizi açıklayacağım. Projelerimizin tamamı halkçı adil, şehrimizi dönüştüren projelerdir. Yok mu artıran mantığı bizde olmadı olmaz. Kopyala yapıştır yaparak kendi projeleri gibi sunmak isteyenlere söylüyorum; her projemizi istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz, kendi projeniz gibi anlatabilirsiniz. Dünyaya bizim baktığımız gibi bakmadığınız sürece sonuç almanızı beklemiyoruz. Proje deyince beton ve rant anlıyorsunuz, biz insan odaklı ve yerinde hizmet anlıyoruz.

'KİPTAŞ ELİYLE REZİDANS VE LÜKS KONUTLAR ÜRETTİLER. BUGÜN YAŞADIĞIMIZ YÜKSEK KİRA SORUNUNUN KAYNAĞI DA BUDUR'

Göreve gelince gördük ki İstanbul'da afete karşı bir proje yapılmamış. İBB kentsel dönüşümden resmen çekilmiş, sorumluluk bakanlık ve ilçe belediyelerine bırakılmıştı. 'Hiçbir şey yapmamışlar' demek elbette haksızlık ama özellikle İBB'yi sürecin dışına itmeleri çok kötü bir sonuca neden oldu. Deprem toplanma alanlarını imara açtılar. Belediyenin elinde rezerv alan olarak kullanılabilecek alanları özelleştirdiler, KİPTAŞ eliyle rezidans ve lüks konutlar ürettiler. Bugün yaşadığımız yüksek kira sorununun kaynağı da budur."

Kaynak: Gerçek Gündem