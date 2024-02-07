CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Aslında Erdoğan hakkında konuşmak bile benim ağırıma gidiyor. Siyaseti bırakmadım

CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmadığını düzenli olarak akademisyenler ve çeşitli gruplardan insanlarla bir araya geldiklerini söyledi. Depremin yıldönümünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Aslında Erdoğan hakkında konuşmak bile benim ağırıma gidiyor” ifadelerini kullandı.

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Aslında Erdoğan hakkında konuşmak bile benim ağırıma gidiyor. Siyaseti bırakmadım

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay’dan sonra açtığı Ankara’daki çalışma ofisinde faaliyetlerini sürdürüyor.

6 Şubat depreminin yıldönümünde Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremdeki sorumluluğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, siyaseti bırakmadığını kaydetti.

“ERDOĞAN HAKKINDA KONUŞMAK BİLE BENİM AĞIRIMA GİDİYOR”

Kılıçdaroğlu, iktidarın deprem sonrasında askerleri sahaya anında yollamadığını hatırlatarak, geçen yıl yaşananlara tepki gösterdi:

“Ülkeyi 22 yıldır yöneten siyasal iktidar; askerleri, deprem olduğunda sahaya anında yollamadı. Depremin ilk üç-dört saatinde seyyar hastaneler, mutfaklar kurulabilirdi, yapılmadı. İnsanların soğuktan ölmesine göz yumuldu. Neden? Türkiye’de sorumluluk taşıyan bir hükümet yok.

Erdoğan; depremi de sorumluluğunu da görmezden geliyor. Beşli çeteye hizmet eden Erdoğan, ülkeyi dilediği gibi yönetiyor. Şimdi de çıkıp; merkezi hükümetle yerel yönetimin bir olmadığı kentlere hizmetin gitmeyeceğini söylüyor. Halka ‘Bana oy verirseniz, size hizmet ederim. Oy vermezseniz, gözümün önünde ölseniz de, seyrederim’ mesajı veriyor.

Vatandaşın hayatı Erdoğan’ın umurunda değil. Erdoğan, şaşırtmıyor. Vatandaşını ve ülkesini işte bu derece sevmiyor. Bir zamanlar hakaret ettiğinin (Mısır Cumhurbaşkanı Sisi) ayağına gidip, üç-beş kuruş koparma planı yapıyor. Aslında Erdoğan hakkında konuşmak bile benim ağırıma gidiyor.”

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“SİYASETİ BIRAKMADIM BELLİ KONULARDA DAHA DERİNLİKLİ DÜŞÜNMEYE ZAMANIM VAR”

Ankara’daki ofisinde çalışmalarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Hilal Köylü’nün “Ofiste neler yapıyorsunuz? Hem siz CHP genel başkanlığını bırakmadınız mı? CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım’la da tiyatroya gittik bir-iki kez.”

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