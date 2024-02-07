İBB arşivi açıldı: Hatay'ın neden 'garip kaldığını' itiraf eden Erdoğan geçmişte neler diyordu?

Erdoğan, Hatay'a yönelik açıklamalarında, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?" ifadelerini kullanmıştı. Barış Pehlivan, bu ifadeleri kullanan Erdoğan'ın geçmişte kullandığı ifadelerini ortaya döktü.

İBB arşivi açıldı: Hatay'ın neden 'garip kaldığını' itiraf eden Erdoğan geçmişte neler diyordu?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen gün Hatay için yaptığı ve itiraf niteliğinde kabul edilen açıklamaları gündemdeki yerini korurken, gazeteci Barış Pehlivan, Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemdeki ‘mağduriyet’ açıklamalarını bir bir ortaya döktü.

Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” sözlerini hatırlatan Pehlivan, “Sadece son 20 yılın arşivi benzeri birçok açıklamayla dolu” diye yazdı.

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Gazete arşivlerini tarayarak Erdoğan’ın geçmiş konuşmalarına bakan Pehlivan, “Neler yoktu ki? Erdoğan, İBB’nin o zamanki başkanı olarak kimi zaman Tansu Çiller’in kimi zaman ise Mesut Yılmaz’ın başbakan olduğu hükümetleri ağır şekilde eleştiriyordu. Yani bir yerel yönetici olarak merkezi yönetimden şikâyetçiydi” ifadelerini kullandı.

'DÜNÜN MAĞDURU BUGÜNÜN MAĞRURU'

“Bakın, bugünün mağruru Erdoğan dün nasıl mağdurdu? Ya da dün şikâyet ettiği ne varsa bugün onları kendisi nasıl yapıyordu?” sorularını soran Pehlivan, Erdoğan’ın geçmişte kullandığı ifadeleri şöyle aktardı:

18 Mayıs 1994: “Türkiye gibi bir ülkeyi Ankara’dan yönetmek artık mümkün olmaktan çıkmıştır. Yerel yönetimin bugünkü sorunların çözümünde en büyük engel Ankara’daki merkezi yönetimdir.”

9 Mart 1996: “Merkezi yönetim yeni bir idare şeklini tek başına belirleyemez. Bir demokratik netice vardır, istese de istemese de buna katlanmak zorundadır. Siz her demokratik düşünceyi ortadan kaldırmak isterseniz totaliter bir rejim olursunuz. İstanbul’un yönetim bakımından değil, kurutulan kaynaklar bakımından sıkıntısı var.”

25 Haziran 1996: “Projeleri tamamlanarak uygulama aşamasına gelen dev yatırımlarımız, merkezi yönetim tarafından engelleniyor.”

27 Şubat 1997: “İstanbul’da bugün birçok markette satılan et kaçaktır. Bunun düzene sokulması gerekir. Düzene girmesi için de merkezi yönetimin bize yetki vermesi gerekir. Şu anda böyle bir yetkiye sahip değiliz. Yeterli yaptırım gücümüz yok.” 19 Aralık 1997: “Ankara’dakiler çağlarıyla inatlaşmayı sürdürmektedirler. Yerel yönetimleri daha da etkisizleştirmenin peşindeler.”

27 Ağustos 1998: “Genellikle metro gibi toplu taşıma araçları merkezi yönetimler tarafından yapılır. Ancak bu metronun yapımını yalnızca yerel yönetim üstlendi. Merkezi yönetimin, işimizi geciktirmekten başka bir katkısı yok.”

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