Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Kurum'a Hatay yanıtı: Deprem korkusu yaşarken İstanbul'un kendisine emanet edilmesi...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet-Gelecek TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Erdoğan’ın Hatay’da söylediği “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” sözlerine yanıt verdi.

Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Kurum’un, Erdoğan’ın bu sözlerini desteklemesini de eleştiren Davutoğlu, Kurum’un bakan olduğu dönemde depremden birinci derece sorumlu olduğunu belirtti.

Davutoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanı yani deprem afetiyle ilgili geçmiş dönemde 1. derece sorumluluk sahibi olması gereken kişi. İstanbul depreminin korkusunu yaşarken İstanbul'un kendisine emanet edilmesi düşünülen bir görevli. Hatay mahrum bırakıldıysa sorumlusu kim?.. Hataylıları bilinçli bir şekilde yetim bıraktıysanız, bu Hatay'a da milletimize de ihanettir” ifadelerini kullandı.

‘AMERİKA'DA YAPABİLİR Mİ?’

Babasının Merkez Bankası’nda çalışan bir kişiyi mobbing ile işinden ettiği ortaya çıkan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı da eleştiren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Hafize Hanım yolunuz açık olsun da geride bıraktığına bir bak. Babası kendi atanmış gibi Merkez Bankası'nda otorite kuruyor. Amerika'da yapabilir mi?"

Kaynak: Gerçek Gündem