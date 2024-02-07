Başak Demirtaş İstanbul için aday olmayacak: 5 Şubat'ta gelişmeler hakkında bilgilendirildim; DEM Parti'yle görüş birliğine vardık

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.

Kararı DEM Parti yönetimiyle görüş birliği içerisinde aldıklarını belirten Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın geçtiğimiz 5 Şubat'ta partiyi temsilen bir heyetle bir araya geldiğini ve tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini vurgulaması, ayrıca dikkati çekti.

Başak Demirtaş'ın adaylığının, eşinin Kürt siyaseti için sembol bir isim olması nedeniyle İstanbul’da tüm dengeleri değiştirebileceği konuşuluyordu. Siyaset bilimciler, böyle bir gelişmenin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Murat Kurum karşısında kaybetmesine dahi yol açabileceği yorumlarını yapıyordu.

Açıklamasında ilk olarak "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim" diyen Demirtaş, devamında şunları kaydetti:



"5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezi'ne ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

'KARARLAR PARTİMİZLE TAM BİR UYUM VE KOORDİNASYON İÇİNDE ALINDI'

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

'MUTLAKA KAZANACAĞIZ'

Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye."

Kaynak: Gerçek Gündem