Ersan Şen, depremde yıkılan apartmanın müteahhitlerinin tutuklanmaması için güvence istedi!

Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşlerin müteahhitliğini üstlendiği Antep Nizip’teki Furkan Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 51 kişiye mezar oldu. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda olan Sever’lerin avukatlığını ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Ersan Şen üstlendi. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre açılan davanın 8 Aralık 2023 tarihinde görülen 2’nci duruşmasına avukat olarak katılan Şen, skandal bir talepte bulundu.

‘GÜVENCE VERİN’

Şen mahkemede, firari olan müvekkillerinin korktuğunu belirterek “Tutuklamaya yönelik yakalama emri insanları korkutur. Bu insanların burada olamamaları tutuklamaya yönelik yakalama emri nedeniyledir” dedi. Şen ayrıca “Sever kardeşler hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını veya mahkemece müvekkillere güvence verilmesini” talep etti.

Mahkeme ise Ersan Şen’in bu talebini reddetti ve gerekçesini de şu şekilde açıkladı: “Soruşturma aşamasında haklarında gözaltı kararı verilmesiyle yurtdışına kaçtıkları tespit edildi. Savunma yapmaktan kaçındılar ve haklarındaki yargılamayı sürüncemede bıraktılar…”

‘KOLONLAR EKSİK’

Olayın soruşturma aşamasında Nizip Başsavcılığı’nın talebi üzerine Gaziantep Üniversitesi’nde bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. 30 Mayıs 2023’te hazırlanan bilirkişi raporunda, “Belediyeye verilen mimari projeyle statik proje uyuşmadığı, zemin kattaki iki dükkanın statik projede yer almadığı, İki dükkan üzerine kaçak asma kat yapıldığı, bir kolunun hiç inşa edilmediği ve bir kolonun enkazda bulunamadığı” ifade edildi. Beton basınç dayanım ortalamasının olması gerekenden düşük olduğuna da vurgu yapılan raporda, binanın yıkım nedeni şu şekilde açıklandı: “Binanın dışa doğru değil, iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu, simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır.”

Bilirkişi heyeti müteahhidin gerekli özeni göstermemesinden ve ruhsata aykırı bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğuna vurgu yaptı. Müteahhitler Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşler hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcılık, müteahhit Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever’i şüpheli olarak çağırdı. Sever kardeşler ifadeye gelmedikleri gibi, kayıplara karıştı.

AKP’DEN ADAY OLDU

Öte yandan yakalama kararını önceden haber alarak yurtdışına kaçtıkları iddia edilen Sever kardeşler spor ve siyasetle de yakın ilişki içindeydi. Abdullah Devrim Sever bir dönem Gaziantepspor’un asbaşkanı oldu. AKP’den 2018’de Gaziantep milletvekilliğine, 2019’da ise Nizip Belediye Başkanlığına aday oldu.

ZOR İŞLERİN ADAMI…

Ersan Şen, depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in de avukatlığını üstlenmişti. Hatta Şen’in, müvekkili Ayça Zeynep Bildirici ve ailesi de Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybetmişti. Şen, depremin dördüncü gününde katıldığı bir televizyon programında müvekkili ve ailesi için yardım çağrısında bulunmuştu. BirGün’ün ulaştığı Ersan Şen ise yaptığı açıklamada, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel’in masum olduğuna inandığını ve bu yüzden davayı üstlendiğini ifade ederek, “Ben ceza hukukçusu olduğum için zor işlerin adamıyım. Dosyayı zorla almadım. Suçsuz olduklarına inanmasam almazdım” demişti.