Celal Şengör'ün dayısı iki ünlü markanın kurucusu çıktı

Katıldığı bir YouTube yayınında "paranın icadı ve kullanımı" ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Celal Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu'nun Tamek ve Fruko Gazoz markasının kurucusu olduğunu söyledi.

Onedio'nun aktardığı habere göre KAFA TV isimli YouTube kanalında "Para İcat Edilmeseydi Ne Olurdu?" sorusuna yanıt verdi. Paranın alışveriş sistemindeki kullanımı ile ilgili bilgi veren Şengör, ailesiyle ilgili de yeni bir detay paylaştı.

Dedesinin nakliye işiyle uğraştığını söyleyen Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu'nun Türkiye'deki iki büyük firmanın kurucusu olduğunu söyledi.

1950'li yılların ortasında "kadınlar ileride çalışacak" diyerek konserve üretim merkezi kurmak isteyen Sipahioğlu'nun Tamek'i kurduğunu söyleyen Şengör, sunucunun "Kuran dayınız mı?" sorusuna "Tabii, ileride holding oluyor" yanıtını verdi.

1959 yılına gelindiğinde dayısı Sipahioğlu'nun bir meyve suyu ve gazoz üretme fikrini ortaya attığını söyleyen Şengör, "Dayım ilk defa Türkiye'de yaygın satılan gazoz markası olan Fruko markasını ortaya çıkarıyor" dedi.