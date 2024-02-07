Ali Yerlikaya'dan muhabire sitem: 'Öyle bir yerde soruyorsunuz ki...'

Dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir muhabirin sorusu üzerine sitem etti.

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bulunan polis kontrol noktasına sabah saatlerinde silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, 1 vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya basın mensuplarına açıklama yaptı.

BAKAN YERLİKAYA MUHABİRİN SORUSUNA SİTEM ETTİ

Sondakika.com'da yer alan habere göre bir muhabir Bakan Yerlikaya'ya "Saldırganların hedefi kulübedeki polisler miydi yoksa adliyeye girmek miydi? Bununla ilgili bir tespit var mı?" sorusunu sordu. Soru karşısında muhabire sitem eden Bakan Yerlikaya, "Arkadaşlar şimdi öyle bir yerde, öyle bir mekanda soru soruyorsunuz ki, konu artık yargıya intikal etti. Artık konu adli. Adli olarak tetkik bitsin gerekli açıklama zaten yapılacak." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, 1 vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

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