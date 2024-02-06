Artvin'deki yol açma çalışmasında iş makinesinin üzerine çığ düştü

Artvin'de kar nedeniyle kapanan yolu açmak için yapılan çalışmada, iş makinesinin üzerine çığ düştü. Yaklaşık 1 saat sonra kurtarılan operatör hastaneye kaldırıldı.

Artvin'deki yol açma çalışmasında iş makinesinin üzerine çığ düştü

Artvin'in Şavşat ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör yaralandı.

Şavşat'ta dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla Karaköy'ün yolu ulaşıma kapandı.

Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile çalışma başlattı. Bu sırada operatör Gökhan Yılmaz'ın (35) kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Diğer personelin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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