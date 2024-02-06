Selçuk Kozağaçlı'nın eşi Betül Vangölü Kozağaçlı gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği, Çağlayan'daki saldırı gerekçe gösterilerek üyeleri olan 4 avukatın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Betül Vangöl Kozağaçlı da bulunuyor.

Selçuk Kozağaçlı'nın eşi Betül Vangölü Kozağaçlı gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın eşi avukat Betül Vangölü Kozağaçlı, İstanbul Adliyesi saldırısının ardından ofisinin kapısı kırılarak gözaltına alındı.

ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Üyelerimiz olan avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal ve Berrak Çağlar gözaltına alınmıştır.

Uydurma gerekçeler ile avukat ofislerine “kapı kırarak” saldırma cüretine karşı boyun eğmeyeceğiz. Bu keyfi saldırılara karşı ayaktayız!" denildi.

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