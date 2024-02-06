Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı

İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALİ YERLİKAYA VE YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından X hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, “Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise X hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" dedi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.



Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 6, 2024

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Kaynak: AA