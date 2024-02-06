İzmir’de 84 gözaltı

İzmir’de polis ekiplerince, son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 27’si kesilmiş hapis cezasıyla aranan toplamda 84 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliğine bağlı unsurlar tarafından, 27.01.2024 ile 02.02.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 14 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 350 gram narkotik madde, 6 bin 824 adet uyuşturucu hap, 1 çalıntı, 2’si şaşe numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. 7 şahsa uyuşturucu madde ticaretinden, 122 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan ve 300 şahsa ise yoklama kaçağı olmalarından dolayı işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalarda ayrıca; 27’si kesilmiş hapis cezasıyla aranan şahıslar olmak üzere toplamda 84 aranan şahıs da ekiplerce yakalanarak işlemleri yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA