Depremin yıldönümünde Çevre Bakanı bunu da söyledi: Ölüsü olmayan 'villamız oldu' diyor

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon programının konuğu oldu.

Deprem süreciyle ilgili açıklamada bulunan Özhaseki'nin evleri yıkılan vatandaşlarla ilgili sözleri ise tepki çekti.

Özhaseki, "Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil. Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor" ifadesini kullandı.