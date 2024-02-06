AKP'li Hatipoğlu'ndan 6 Şubat'ın yıl dönümünde 'kat artırımı' vaadi

İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen, ardından AKP'den Eskişehir adayı olarak gösterilen Nebi Hatipoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "kat artırımı" vaadinde bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre Hatipoğlu, kentin Esentepe, Yeşiltepe, Fevzi Çakmak, Şarhöyük bölgelerinde yaşayanlara kat artırımı ve imar değişikliği vadetti. Hatipoğlu konuşmasında, “Bizim kat arttırmamızla, Esentepe’de, Yeşiltepe’de, Fevzi Çakmak’ta, Şarhöyük’te yaşayan vatandaşlarımızın hepsi 1 dairesi varsa 1 daire daha sahibi olacaklar” dedi.

Eskişehir'in fay hattı üzerinde olduğunu belirten Hatipoğlu, kat artırımı ile kentsel dönüşümün hızlanacağını savundu. Beş kata kadar verecekleri imar izniyle "yatay mimari"yi geliştireceklerini kaydeden Hatipoğlu şunları söyledi:

"Üzerinden fay geçen şehirlerden birisi olan ilimizin her an bu büyüklükte depremi yaşayabileceği ve hiç vakit kaybetmeden gerekli önlemlerin alınarak depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması gerektiği uzmanlarca defaten ifade edilmektedir. Vatandaşlarımız bugün gerçekten risk altında. Ancak ben vatandaşlarımızın hayatıyla ne oynarım, ne oynatırım. Onun için 31 Mart’tan sonra seçimi kazanmamız durumunda hızlıca bu kentsel dönüşüm için gerekli imar düzenlemelerini yapacağız. Yaklaşık 30 bin civarında konutun 4 yıl içinde yenileceğini düşünüyoruz.

Kentsel dönüşüm bekleyen kenar mahallelerimizde imarı 4 kat, gerekirse 5 kata kadar artıracağız. Yatay mimari şeklinde çıkarıp mevcuttaki kenar mahallelerimizdeki imarı arttırmak istiyoruz. Tarım alanlarına yeni imar vermektense zaten bina yapılmış olan halihazırda üzerinde bina olan alanlarda imar düzenlemesiyle, kat artırımıyla imarı orada geliştirmek istiyoruz."