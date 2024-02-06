İddia: CHP, Malatya için Veli Ağbaba'yı düşünüyor

CHP'de Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için Veli Ağbaba isminin geçtiği öne sürüldü.

İddia: CHP, Malatya için Veli Ağbaba'yı düşünüyor

Yerel seçime 2 ay kala ana muhalefet partisinin aday belirleme süreci devam ediyor.

Halk TV Ana Haber Bülteni'nde İrfan Değirmenci'nin aktardıklarına göre, CHP'de yapılacak MYK'da Malatya Büyükşehir Belediyesi için Veli Ağbaba'nın adı öne çıktı. Ağbaba'nın adaylığı Parti Meclisi'nde (PM) görüşülecek.

CHP'de Malatya Büyükşehir Belediyesi isin Veli Ağbaba ismi öne çıkarken, Hatay'da ise Lütfi Savaş yerine Suzan Şahin'in de adı geçti. Suzan Şahin konuya ilişkin "Bana teklif gelmedi, gelirse de reddederim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün KRT'ye yaptığı açıklamada Hatay adayına ilişkin olarak "İsyanın sesini duymak gerekiyor" demişti. Depremzedeler Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesine tepkili.

CHP'li Günaydın'dan Lütfü Savaş açıklaması: İsyanın sesini duymak zorundayızCHP'li Günaydın'dan Lütfü Savaş açıklaması: İsyanın sesini duymak zorundayızSiyaset

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