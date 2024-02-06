İmamoğlu: Oy vermeyen vatandaşa hizmet etmek istemeyenler İstanbul'da da Hatay’da da iktidar olmayacak!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay’ın Samandağ ilçesini ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu’nun Samandağ’daki Hz. Hızır Türbesi ziyareti, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüştü.

İmamoğlu, “Benim vatandaşımın hizmetine koşan devletin görevlisi, seçilmiş birisi, fark etmez; vatandaşın önünde tevazuuyla konuşacak” dedi.

Erdoğan'ın Hatay’da söylediği, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” sözlere yanıt veren İmamoğlu, "Vatandaş istediğine oy verir. Her yönetici, vatandaşa hizmet vermek zorundadır, bunu yapamayan İstanbul'da da Hatay'da da iktidar olamayacak!" dedi.

Açıklamalarının tamamı şöyle:

“Bizim buraya ve başka yerlere götürdüğümüz her hizmet, sizin paranız, sizin vergileriniz… Dolayısıyla, adı ister belediye başkanı, ister bakan, ister cumhurbaşkanı olsun; kendi parasını size harcamıyor. Sizin paranızı, size harcıyor. Dolayısıyla, benim vatandaşıma olan hizmetin hakkını verecek, vatandaşa güzel konuşacak. Oyla hizmetin hesabını görmeyecek. Vatandaş istediğine oy verir. Ama her yönetici, vatandaşa hizmet vermek zorundadır. Bunu yapmayan, bunu yapmak istemeyen -adı neyse kimse, makamı neyse- İstanbul'da da iktidar olamayacak, Samandağ'da da iktidar olmayacak. Hatay’da da iktidar olmayacak.”

“Sizlerin aranıza gelince, dünyanın en mutlu insanı oluyorum” diyen İmamoğlu, ayrıca şunları söyledi:

“O kadar sıcak, o kadar insanı insan olduğu için seven güzel ruhunuz var ki, sizi yürekten kucaklıyorum. İyi ki bu samimiyetimizsin, bu dostluğunuzu yaşıyorum. Sizlerle olmak, benim için büyük onur. Bu depremin acısı, hepimizi derinden sarsmıştır. Çok üzgünüz. İçimiz yanıyor. Kayıplarımıza rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Onlara dualar ediyoruz. Onlara layık olmak ve sizlerle birlikte, bu güzel coğrafyanın siz kıymetli dostlarımızın, canlarımızın yaralarını sarmak için, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz; yapmaya devam edeceğiz. Size söz veriyoruz. Bugün sabahleyin, depremin olduğu anda gözlerimizi kapattık. Canlarımıza içimiz yandı. Çok eksiğimiz var. Bu memlekette afetlerin, bu memlekette depremlerin, insanlarımızın bu kadar canını kaybettiği bir sonuca ulaşmasında kusurluyuz. Hep beraber kusurluyuz. Bu kusurlarımızı gidermemiz lazım ve hızlıca insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize güvenli yuvalar yapmamız lazım.

'İNŞALLAH BU TEHDİDİ, BU ÜLKENİN BÜTÜN TOPRAKLARINDAN DAİMİ OLARAK KALDIRACAĞIZ'

Bizi bir depremin tehdit etmemesi gerekir. İnşallah bu yanlışı, bu tehdidi bu ülkenin bütün topraklarından, İstanbul ve bu deprem bölgesinin bütün topraklarından daimi olarak kaldıracağız. Çok çalışacağız. Bu güzel evlatlarla, Samandağ'ın bu güzel çocuklarıyla, gençleriyle, memleketin evlatlarıyla, Türkiye'nin her yerini güçlü ve dayanıklı şehirler haline getireceğiz. Bugün Kırıkhan'da, yıkılmak zorunda olan bir lisenin temelini attık. Çok güzel bir lise inşaatı yapıyoruz. Ve buraya gelip dua ettiğim ve benim için dua ettiğinizi bildiğim bu Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamberin buluştuğu türbeye, ilk ziyaretimden itibaren, ‘Buraya ne yapabiliriz’ demiştik. Refik Başkanımla beraber, buraya çok güzel bir proje geliştirmiştik. Şimdi bu projeye başlamanın hem türbenin hem buradaki meydanın hem de gördüğünüz sahile doğru bu alanın, size söz, bu güzel coğrafyada moralinizi düzelten, sizi mutlu eden, buraya geldiğinizde en azından yüreğinize su serpilen, huzurlu, güzel bir meydan ve çok güzel bir parkla, Hızır Türbesi'ne yakışan bir alanla size hediye edeceğiz hızlıca. Allah'ın izniyle, üç ayda bitecek. Ve bahara, çok güzel bir giriş yapacaksınız bu sahilde. Bunu çok yürekten istiyorum. Ve şunu da istiyorum: Burada, Hızır Türbesi'nin önünde dua ediyorum. İnşallah yine ben bahar aylarında, yaza girmeden, sizi İstanbul'un Belediye Başkanı olarak ziyaret etmek istiyorum. Duanızı, dayanışmanızı, dostlarınızla birlikte bana destek olacağınız süreçteki katkılarınızı, hepinizden yürekten istiyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem