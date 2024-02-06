CHP'li Günaydın'dan Lütfü Savaş açıklaması: İsyanın sesini duymak zorundayız

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından protesto edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

KRT'de Remziye Demirkol ile Gün İzi programına konuk olan Günaydın, YSK'ye aday listelerinin verileceği 17 Şubat 2024'e kadar adayları revize etme imkanlarının mümkün olduğunu söyledi.

Hatay'da iktidar ve muhalefet siyasetçilerine yönelik protestolar hakkında şunları söyledi:

"Sabah 04.17'de Gaziantep'teydik. 130'dan fazla yurttaşımıza mezar olan Polat Sitesi'ndeydik. Bize yönelik bir tek protesto olmadı, olmasının da bir anlamı yok. Çünkü depremin en başından bu yana CHP, büyükşehir belediyeleriyle beraber bölgedeydi. 'Üç gün sonra arama-kurtarma başladı. Devlet adına bir şey görmedik ama CHP buradaydı' dediler. Ben Gaziantep merkezdeydim bugün. Antep'in büyükşehir belediye başkanı merkezdeki anmada yoktu, bir tek AKP'li milletvekili yoktu. Bana ulaşan bilgi, belediyeden gelen genel sekreter ve yardımcıları protesto edilmiş ve alandan hızla uzaklaşmışlar. Dolayısıyla deprem bölgesinde siyasetçi ayırt edilmeden bir protesto vardır söylemi benim gözlemim ile uyuşmuyor."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar hakkında da konuşan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Bence ikiye ayırmak lazım. Hatay'da protesto eden yurttaşlarımızın her bir sözlerinin başımızın üstünde yeri var. CHP, depremin başında ne yaptı burada diye Hatay'da sorun onlar 'İlk günden beri İBB'yi yanımızda gördük' diyeceklerdir. CHP'nin deprem boyunca izlediği politikaya yönelik bir protesto değil bu, CHP Parti Meclisi'nin belirlediği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayına yönelik bir protesto bu. İkisini birbirinden ayırmalıyız diye düşünüyorum. Yurttaşın bu kadar kitlesel bir protestosu var ise siyaset kurumunun buna yabancı kalması düşünülemez."

'HATAY'DA ADAY BELİRLEME SÜRECİ İLE DEPREM SÜRECİ BİRBİRİNE GEÇMİŞ DURUMDA'

"Bu hafta CHP Parti Meclisi'nin bir toplantısı olacak. Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir" diyen Günaydın, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Teorik olarak tüm adayların 17 Şubat'a kadar yani YSK'ya aday listeleri teslim edilene kadar onları koyan makamın revize etme yetkisi vardır. Deprem bölgesinde böyle bir protesto varsa dolayısıyla bunu değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeden ne sonuç çıkar PM'nin iradesidir. Hatay'daki meselesi ciddiye alırız ve bunu PM'ye taşırız. Hatay'da aday belirleme süreci ile deprem süreci birbirine geçmiş durumda. Burada çok büyük bir acı, hepimiz bu acıyla kavruluyoruz. Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz."